Beyoğlu Belediyesi, Ocak 2025 Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, Beyoğlu'nda ikamet eden ihtiyaç sahibi emeklilere 10 bin TL tutarında Pazar Desteği verilmesi kararlaştırılmıştı. Emeklilere ekonomik katkı sunan bu destek uygulamasının 2026 yılında da sürdürüleceği açıklandı. Destekten yararlanmak isteyen emekliler için 25 Aralık'ta başlayan başvurular 10 Ocak tarihine kadar devam edecek. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile emeklilerin temel ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleri hedefleniyor.

Başvurular iki aşamalı yapılacak

Pazar Desteği başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Ön başvurular, Beyoğlu Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Nihai başvurular ise Beyoğlu Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne şahsen gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında, e-Devlet veya Nüfus Müdürlüğünden temin edilebilen 'Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi' teslim edilecek. Ayrıca, hanede ikamet eden tüm bireyler tarafından doldurulacak SOYBİS / Kişisel Verilerin Kullanımı İzin Formunun da başvuru dosyasına eklenmesi gerekiyor.

Başvuru şartları açıklandı

Pazar Desteği'nden yararlanmak isteyen emeklilerin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Beyoğlu ilçesinde resmi ikamet adresine sahip olması, emekli olması, 60 yaş ve üzeri olması (malulen emekli olanlar için yaş şartı aranmıyor), hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte ikisini aşmaması (engelli maaşı, yaşlılık aylığı gibi sosyal yardımlar gelir hesabına dahil edilmiyor), başvuru sahibi ve hanede yaşayan bireyler adına taşınır veya taşınmaz mülkiyet kaydının bulunmaması gerekiyor.