Küçükçekmece Belediyesi, uyarıların ardından buzlanma ve yaşanabilecek olumsuzlara karşı kış hazırlıklarını tamamladı.

Kar yağışının günlük yaşamı zorlaştırmaması için hazırlıkların önceden tamamlandığını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi 'Meteorolojik verileri yakından takip ediyoruz. Kar yağışının bir felakete dönüşmemesi için en büyük gücümüz önlem ve koordinasyon' dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Çebi, toplu ulaşımın tercih edilmesi gerektiğini belirterek, kış lastiği kullanımının güvenlik açısından önemine dikkat çekti.

Küçükçekmece Belediyesi 1030 personelle sahada olacak

Karla mücadelede kullanılmak üzere 223 araç ve iş makinesi sahaya indirilmek üzere hazır bulunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla ayrıca vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilmek için 2 bin 500 ton tuz stoğu da kullanılacak.

İlçe genelinde 11 bölgeye ayrılarak planlanan kış çalışmalarında karla mücadele için 32 iş makinesi, 11 küreme ve tuzlama aracı, 25 açık kasa araç, 2 greyder ve 7 sepetli aracında yer aldığı 223 araç sahada olacak. Fen işleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Park Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Destek Hizmetleri, Afet İşleri ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri de kış süresince koordineli şekilde görev yapacak.