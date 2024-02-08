Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Cenk Tosun’un sert şutunu kaleci kornere çeldi.
16. dakikada Umut Meraş’ın soldan altıpas içine ortasında Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
30. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ceza alanı içine ortasında Btytqi topu ağlara gönderdi. 1-0
37. dakikada Bünyamin’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Buksa’nın vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Safuri’nin sol kanattan ceza alanı içine ortasında Buksa’nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
61. dakikada Muleka’nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rashica’nın sert şutu kaleyi bulmadı.
71. dakikada Rashica’nın sağ kanattan altpas içine ortasında Muleka kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
88. dakikada Cenk Tosun’un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Muleka, kaleciyi de geçtikten sonra topu boş filelere yolladı. 1-2
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Candaş Elbil
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Sam Larsson, Safuri (Assombalonga dk. 89), Saric (Erdoğan Yeşilyurt dk. 74), Bytyqi (Erdal Rakip dk. 74), Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak Van de Streek, Yiğit Üstün, Naldo
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş (Serkan Emrecan Terzi dk. 46), Amartey, Fedson Fernandes, Rashica (Tayfur Bingöl dk. 85), Ante Rebic (Muleka dk. 46), Semih Kılıçsoy (Worral dk. 90+4), Cenk Tosun
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Tayyip Talha Sanuç, Worral, Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Fernando Santos
Gol: Bytyqi (dk. 30) (Antalyaspor), Muleka (dk.71 ve 88) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Semih Kılıçsoy, Amartey, Cenk Tosun, Muleka (Beşiktaş), Kaluzinski, Bünyamin Balcı, Buksa (Antalyaspor)