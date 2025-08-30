Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Göksel Gültekin Şahiner, dizlerdeki kireçlenme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hastalığın olma sebebi ve kimlerde görüldüğü ile ilgili bilgi veren Opr. Dr. Göksel Şahin, "Diz ekleminizin yüzleri neredeyse pürüzsüz bir eklem kıkırdağı ve arada menüsküs yapıları ile kaplıdır. Diz kireçlenmesi önce menüsküslerin aşınması ve yırtılması sonra eklem kıkırdağının zamanla aşınması, yıpranması ve incelmesi sonucu ortaya çıkar. Kıkırdak incelince, kemikler birbirine daha yakın hale gelir ve sürtünme başlar. Bu sürtünme dizde ağrıya, şişliğe ve hareket kısıtlılığına neden olur. Bu rahatsızlık genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar. Yaşlılıkta problem oluşturabilecek en büyük engellerden biridir. Ancak aşırı kilo, dizde daha önce geçirilmiş yaralanmalar veya genetik yatkınlık gibi faktörler hastalığın daha erken yaşlarda başlamasına yol açabilir. Erken yaşlarda ortaya çıkan diz kireçlenmesinin tedavisi daha zor ve sonuçları daha az yüz güldürücüdür" diye konuştu.

Kireçlenmenin belirtileri ve yapılması gerekenler

Hastalığın belirtileri ile ilgili Dr. Şahiner, "Dizde, özellikle merdiven ve yokuş çıkarken, inerken veya uzun süre ayakta kaldıktan sonra ortaya çıkan ağrı, sabahları dizde tutukluk ve hareket zorluğu Dizde ağrı ve şişlik beraberinde eklemden ses gelmesi belirtileridir. Unutmayın ki diz kireçlenmesi engellenebilen, oluştuktan sonra da tamamen ortadan kaldırılamasa da yönetilebilen bir hastalıktır. Ağrılarınızın hafifletilmesi, hareketliliğinizi, korumanız ve günlük yaşam kalitenizi artırmanız mümkündür. Bunun için en önemli adımlar şunlardır:

Kilo Kontrolü: Dizlerinizdeki yükü azaltmak için fazla kilolarınızdan kurtulmak. Düzenli egzersiz: Vücudu ve özellikle diz kaslarını güçlendiren egzersizler yapmak diz kireçlenmesi başladıktan sonrada diz eklemini yormayan, özellikle uyluk kaslarını güçlendirici egzersizler yapmak (yüzme, bisiklet sürme gibi).

Dinlenmek: İnsan vücudu ortalama 8 saat çalışmaya uygundur. Özellikle fiziksel işlerde çalışan insanlar vücutlarını yeteri kadar dinlendirmediklerinde iskelet ve kas sistemi hastalıklarına yatkınlıkları artar. Türk toplumunda kadına yüklenen sorumluluklar göz önüne alındığında diz protezi ameliyatları ile sonuçlanan diz kireçlenmesinin kadınlarda çok çok daha fazla görülmesi şaşırtıcı değildir.

Gerekli Durumlarda Tıbbi Destek: Ağrı kesiciler, fizik tedavi veya doktorunuzun önereceği diğer tedaviler. Diz kireçlenmesi sağlıklı bir yaşlılık yaşanmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Erken yaşlarda alınacak bazı önlemlerle ileri yaşlarda hayat kalitesinin arttırılması, ağrıların geçirilmesi ve muhtemel bazı büyük eklem cerrahilerinin önlenmesi mümkündür" şeklinde konuştu.