Trendyol 1. Lig’in 5, 6, 7, 8 ve 9. haftalarında oynanacak maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig’de 5. hafta programı şu şekilde:

12 Eylül Cuma

17.00 Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor

20.00 Bodrum FK - Adana Demirspor

13 Eylül Cumartesi

16.00 Boluspor - Manisa Futbol Kulübü

16.00 İstanbulspor - Ümraniyespor

19.00 Sivasspor - Sarıyer

19.00 Çorum FK - Van Spor FK

14 Eylül Pazar

16.00 Bandırma Spor - Ankara Keçiörengücü

16.00 Iğdır Spor - Serik Spor

19.00 Amed SF - Pendikspor

15 Eylül Pazartesi

20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor