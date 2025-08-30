Olay saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesindeki bir evin önünde meydana geldi. 2 yaşındaki Batu K., evinin önünden harekete geçen babası Ali K.(26) Kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktörün önüne aniden atladı.

Duramayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.