Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimine değindi. Erdoğan, "15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Onlar kolumuzu kestiklerini zannediyordu. Ancak kesilenin sakalımız olduğunu gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besledikleri yılanların kafasını kopardık." şeklinde konuştu. Erdoğan, ayrıca gelecekteki yeni müjdelerin sinyalini vererek, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir tarihte gerçekleştiriyoruz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını içtenlikle kutluyorum. Büyük zaferin 103. yılı kutlu olsun. Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ordumuzun tüm neferlerini tüm askerlerini minnetle yad ediyorum.

"Milletimiz Esarete Boyun Eğmez"

1405 teğmenimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. 30 Ağustos’ta millerimizin zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Erdemleriyle, ahlaklarıyla, vizyonlarıyla, imanlarıyla peygamber ocağımızın sancağını yurt içinde ve dışında iftiharla dalgalandıracak evlatlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Dost ve kardeş ülkelerin Milli Savunma Üniversitesi'ne her yıl artan ilgisini çok kıymetli buluyoruz.

"Biz Onların Beslediği Yılanların Kafasını Kopardık"

9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık". Ordumuz dimdik ayakta durduğunu herkese ispat etti. Türkiye üzerinde sinsi hesaplar yapanlar 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini zannediyordu. Kesilenin sakalımız olduğunu gördüğüler. Biz ise onların 40 yıldır besledikleri yılanların kafasını kopardık.

"Milletin İnancını Boşa Çıkarmayın"

Hepiniz ülkemizin en seçkin kurumlarından biri olan MSÜ'de eğitim aldınız. Mesleğinizi icra ederken her konuda kalite süreçlerden geçtiniz. Sevgili evlatlarım artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Birbirinden önemli vazifeleri inşallah alnınızın akıyla göğüsleyeceksiniz. Milletimizin size olan inancını lütfen boşa çıkarmayın, size olan güvene halel getirmeyin.

"TSK 9 Yıl Öncesine Göre Çok Daha Güçlü"

Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, kapasitesi çok daha ileridedir. Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz.

"Başka Müjdelerimiz Olacak"

TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük. Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak.

Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmak isteyenler herkesten önce bizi bulacaklar. Sizin hakkınızı kimseye yedirmeyiz.

"Üzerinden Prim Kazanmak İsteyen Simsarlar Olabilir"

Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar olabilir. Bunları asla dikkate almayın. Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar unutmayın herkesten önce karşılarında bizi bulacak. Sizin hak ve hukukunuzu kimseye yedirmeyiz. İşte bu özgüvenle mesleğinize dört elle sarılmanızı rica ediyorum.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun... Her birinizi tebrik ediyor, alınlarınızdan öpüyorum."