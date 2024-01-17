Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Pendikspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.