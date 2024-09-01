Beşiktaş, Sivasspor galibiyetiyle birlikte Trendyol Süper Lig’de ilk 3 haftada 3 galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam etti.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 27. dakikada Ciro Immobile ve 89. dakikada Gedson Fernandes’ten geldi. Kartal bu galibiyetle birlikte Süper Lig’in ilk 3 haftasında 3 galibiyet elde ederek topladığı 9 puanla yoluna kayıpsız devam etti. Kartal, ligin ilk haftasında deplasmanda Samsunspor’u 2-0, ikinci hafta müsabakasında ise Dolmabahçe’de Antalyaspor’u 4-2’lilk skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

Beşiktaş, bu sezon 19 takımın mücadele ettiği Trendyol Süper Lig’in 3. haftasını BAY geçmişti.