Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, zirve yarışına tutunabilmek için mutlak galibiyet hedefliyor. Siyah-beyazlılarda, Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimin ilk maçında tribünler de tamamen dolu olacak.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş yarın sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, derbi müsabakasından galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Başkan Hasan Arat’ın ilk maç heyecanı

Beşiktaş’ta geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Hasan Arat, Fenerbahçe derbisiyle ile ilk maç heyecanını yaşayacak. Hasan Arat, Serdal Adalı ile girdiği seçim yarışını, 7 bin 271 oy olarak siyah-beyazlıların 35. başkanı olmuştu. Siyah-beyazlılar, yeni başkanının ilk maçından galip ayrılmak istiyor.

Kartal 10 maçta 1 kez yenildi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında hepsi Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 müsabakada siyah-beyazlılar sadece 1 kez mağlup oldu. Kartal söz konusu maçlarda 3 galibiyet elde ederken, sarı-lacivertiler de 1 kez kazandı. 6 maçta ise taraflar sahadan 1 puan ile ayrıldı. Beşiktaş bu maçlarda 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Fenerbahçe de 16 gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş evinde kaybetmiyor

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 14 müsabakanın 6’sını iç sahada oynadı. Beşiktaş, bu maçlarda 5 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı ve mağlubiyet yüzü görmedi. Kartal geride kalan mücadelelerde kalesinde sadece 2 gol görerek, ligde evinde en az gol yiyen takım durumunda yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda 4 oyuncu sakat

Beşiktaş’ta tedavileri devam eden Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe karşısında oynayamayacak. Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Omar Colley’in durumu ise maç günü belli olacak. Sakatlıklarını atlattıktan sonra takımla antrenmanlara çıkan Rachid Ghezzal, Eric Bailly, Jean Onana ve Tayfur Bingöl’ün derbi kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.