Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Millî Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Baş Hukuk Müşaviri, İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erkan Kıraç'ın yanı sıra Türkiye 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği (3. Lig Kulüpler Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Altınkaya, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, kulüp temsilcileri ve basın mensupları katıldı.



Mecnun Otyakmaz: "Futbol, ülkemizin ortak değeri; 7'den 77'ye herkesin sevgilisi"

Kura çekiminin öncesinde bir konuşma yapan TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Millî Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nın ülkemiz için taşıdığı değere dikkat çekerek, "Futbol ailemizin değerli üyeleri, ekranları başındaki kıymetli futbolseverler, sevgili basın mensupları, hepinizi Türkiye Futbol Federasyonu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Futbolun merkez üssü Riva Hasan Doğan Tesisleri'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Kura Çekimi heyecanını birlikte yaşayacağız. İlk 3 turda rakiplerini eleyen takımlarımızı tebrik ediyor, kupaya 4. turdan başlayacak takımlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Çekilecek bu kura ile birlikte grup maçları öncesi son eleme turu oynanacak. Bu tura kadar Bölgesel Amatör Lig'den Süper Lig'e kadar tüm liglerden kulüplerimiz, sporseverleri ülkemizin dört bir yanındaki futbol iklimine, coşkusuna ve heyecanına ortak etti. Ülkemizin en değerli markalarından Ziraat Türkiye Kupası'na renk katan tüm takımlarımıza, yönetimlerimize ve futbolumuzun asıl sahipleri taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Amatör ruhla, sonuna kadar mücadelenin en güzel örneklerinden birini gösteren, futbolun sürprizlere açık olduğunu kanıtlayan ve 4. tura yükselen Bölgesel Amatör Lig ekiplerimizden Kâhta 02 kulübümüze de ayrıca teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Futbol, ülkemizin ortak değeri; 7'den 77'ye herkesin sevgilisi. Bu değeri, yerel ve uluslararası alanda daha güçlü, daha rekabetçi hale getirmek istiyoruz. Tüm futbol paydaşlarımızın katkılarıyla çıtayı çok daha yükseğe çıkarabilir, Türk futbolunu sürdürülebilir bir başarı çizgisine taşıyabiliriz. Milyarlarca dolara ulaşan dünya spor endüstrisinden daha fazla pay alabilmemiz ancak böyle mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.



TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın açılış konuşması ve TFF Lig Yönetimi Direktörü Besin Yalçın'ın teknik bilgilendirmesinin ardından yapılan kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Kulüp temsilcileri tarafından gerçekleştirilen kura çekimine TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besin Yalçın ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti. Tören, eşleşmelerin belirlenmesi ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'in turnuvaya katılan tüm takımlara başarı dilemesinin ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nu geçen 28 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 olmak üzere toplam 38 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. 19 takımın seri başı olduğu eşleşmede küçük numarayı çeken takımlar, müsabakalara ev sahipliği yapacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak. Müsabakalarını kazanan 19 takım, Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması'na yükselecek.