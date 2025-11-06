İnegöl'ü 7/24 izleyen İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi görevlileri, Yeni Belediye meydanında yedikleri çekirdekleri yere atan gençleri tespit etti. Görevlinin haber vermesi üzerine Zabıta ekipleri harekete geçti. Yeni Belediye meydanına giden ekipler, gençleri yakaladı. Temizlik Müdürlüğü ekiplerinden alınan süpürge ile gençler kirlettikleri yerleri temizlediler. Ayrıca gençlere Zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.



Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Alper Taban şu ifadeleri kullandı;

"Hem temizlik hem de cezai işlem.

Takipteyiz."