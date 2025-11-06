UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
İlk 11'ler
Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En-Nesyri
Fenerbahçe 6 Puanda
UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı.
Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.
Çekya ekibi Viktoria Plzen, Avrupa Ligi'nde aldığı iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puanda bulunuyor.
Fenerbahçe Tam Kadro
Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak.
Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.