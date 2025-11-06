Trendyol Süper Lig’de 12. hafta heyecanı yarın, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yaptığı açıklamada, müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu.

Süper Lig’de 12. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

8 Kasım Cumartesi

14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

17.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

9 Kasım Pazar

14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Adnan Deniz kayatepe

17.00 Kocaelispor - Galatasaray: Çağdaş Altay

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor - Eyüpspor: Yasin Kol