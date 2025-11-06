İHH İnegöl Temsilciliği tarafından Gazze için başlatılan kampanyaya öncelikle İnegöl’deki kırsal mahallelerden destekler başladı. Mahallelerde düzenlenen kermeslerin ardından dernekler ve okullarda çeşitli etkinliklerle destek olundu. Yapılan bu etkinlikler ve kermesler sayesinde Gazze’ye İnegöl’den yaklaşık 2,5 milyon TL nakdi yardım toplanmış oldu.

İnegöl’e bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesinde düzenlenen kermeste 665 bin TL, Cerrah Mahallesindeki kermeste 590 bin TL, İsaören mahallesinde düzenlenen kermeste 300 bin TL toplandı. İnegöl’deki 2 okulda okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliklerde 75 bin TL para toplandı.

ESNAFLARDAN 100 BİN TL

İnegöl’deki esnafların dayanışma ruhuyla başlatılan girişimlerle bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışladılar. Bu kampanyayla esnaflar yaklaşık 100 bin liralık gelirlerini Gazze’ye ulaştırılmak üzere İHH İnegöl temsilciliğine teslim ettiler. İnegöllü esnafların bu davranışı Türkiye geneline yayılarak daha geniş yardım seferberliğine dönüştü.

KAFKAS DERNEĞİ'NDEN 300 BİN TL

İnegöl Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği yetkilileri de üyelerine ulaşarak topladıkları 300 bin TL’yi İHH İnegöl temsilciliği derneğine teslim ettiler. Ayrıca, İHH İnegöl temsilciliği yetkilerine vatandaşlar tarafından yaklaşık 100 bin liralık nakdi destekte teslim edildi.

ÖĞLEN YEMEĞİ GAZZE’YE

İHH İnegöl Temsilciği tarafından başlatılan kermes kampanyasına İnegöl’deki 50 firma destek olmak için öğlen yemeklerinde kermesten alacakları köfte-ekmeği dağıtacak. Bu kampanya ile 400 bin liralık nakdi destek sağlanmış olacak.

2,5 MİLYON TL DESTEK

Yapılan tüm bu yardımlarla İnegöl’den Gazze’ye yaklaşık 2,5 milyon liralık nakdi yardım toplanmış olacak. Devam eden kampanyalarla bu rakam her geçen gün artmaya devam ediyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ