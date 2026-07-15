Fenerbahçe'nin yeni transferi İngiliz futbolcu Mason Greenwood, yarın saat 16.50'de İstanbul'a gelecek.
Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Kulübümüzün 4 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferimiz İngiliz futbolcu Mason Greenwood, Profesyonel Futbol A Takımımızın çalışmalarına katılmak üzere yarın İstanbul'a gelecektir. Mason Greenwood'u ve ailesini taşıyan uçak, yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır. Fenerbahçe taraftarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız' denildi.
Kaynak: İHA