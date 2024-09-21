Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu’nda yapılıyor. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olduğunu açıkladı.