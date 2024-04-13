Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Başakşehir maçının 11’ine göre Samsunspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, son oynadıkları Başakşehir müsabakanın 11’ine göre Samsun karşısında tek değişiklik yaptı. Santos, Vincent Aboubakar’ın yerine Jackson Muleka’ya görev verdi.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor karşılaşmasına; Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Bahtiyar Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Ernest Muçi, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy 11’i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Al Musrati, Umut Meraş ve Emrecan Tersi bekledi.