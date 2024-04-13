Yeşil-Beyazlılar sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.

Esenler Erok Stadı'nda saat 15:00'te oynanan mücadeleyi Isparta Bölgesi B Klasmanı Hakemi Berkan Çetin yönetirken, Gökhan Yüksel ve Gökhan Saldu yardımcı hakem olarak görev yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 12. dakikasında Bursaspor, Abdullah Tazgel'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Golden 4 dakika sonra Esenler Erokspor Alper Karaman'la cevap verdi ve durumu eşitledi. 1-1

38. dakikada ev sahibi ekipten Mustafa Pektemek takımını öne geçiren golü kaydetti. Esenler Erokspor 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçti.

İlk yarının bitimine 2 dakika kala Esenler Erokspor farkı ikiye çıkardı. Erokspor, Sertaç Çam'ın golü ile 3-1 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Esenler Erokspor ikinci yarının 54. dakikasında Alper Karaman'ın attığı gol ile 4-1 öne geçti.

76. dakikada Esenler Erokspor'un 5. golüne imza atan Gaffar Toplu oldu.

Maçta başka gol olmayınca Bursaspor, Esenler Erokspor'a deplasmanda 5-1 mağlup oldu.

Muhabir: İbrahim Uslu