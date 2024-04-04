Beşiktaş’ta çıkan yangında 29 kişiye mezar olan gece kulübünün bulunduğu binada polis ve belediye ekipleri incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde 29 kişinin hayatını kaybettiği Beşiktaş’ta bulunan gece kulübünün bulunduğu bina yangından etkilenmiş, bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Facia sonrası işletme müdürü ve iş yeri ortaklarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bugün öğle saatlerinden itibaren yangının yaşandığı binada polis ekipleri ve belediye ekipleri tarafından incelemelerde bulundu. Elektrik, su ve doğalgazın kesildiği binada ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonrası polis ve Beşiktaş Belediyesi ekipleri buradan ayrıldı.