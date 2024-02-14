Beşiktaş Belediyesi, 75 yaş ve üstü vatandaşlara ayak sağlığı hastalıklarıyla ilgili yardımcı tedavi ve bakım hizmeti sunacak olan ‘podoloji’ (ayak sağlığı) birimini hayata geçirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat açılış konuşmasında, Türkiye’nin podoloji birimini açan ilk yerel yönetim olduklarının altını çizerek, "Yaş almış komşularımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız’’ dedi.

Beşiktaş Belediyesi, 75 yaş ve üzeri vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için podoloji (ayak sağlığı) birimini hayata geçirdi. Beşiktaş Belediyesi’nin Çırağan’da bulunan ek hizmet binasında gerçekleşen açılış törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürü Fatma Zehra Güneşer, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Akpolat, ileri yaştaki komşularına yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti.

“Beşiktaş Belediyesi binasına giren 65+ tüm vatandaşlarımızın bütün sorunlarını gidermeye çalışıyoruz”

Beşiktaş’ta 65 yaş üstü nüfusun ağırlığının fazla olduğunu söyleyen Başkan Akpolat, “İlçemizin yaşlı nüfus oranı yüzde 16,3. Bu kapsamda komşularımıza verdiğimiz hizmetleri bir organizasyondan yönetmek ve kentimizi ’yaşlı dostu kent’ olarak dönüştürmek için 65+ Yaşam Ofisi’ni kurduk. Yerel yönetimlerde bir ilk olan Yaşam Ofisimiz uzman kadrosuyla Türkiye’de ilk gerontoloji ofisi olarak hizmet veriyor. Beşiktaş Belediyesi binasına giren 65+ tüm vatandaşlarımızın bütün sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Bunları tespit ederken başka sorumluluklarımızın olduğunun da farkındayız. Podoloji hizmetleri de bu bağlamda ortaya çıkmış hizmetlerden bir tanesidir” dedi.

"Beşiktaş’ta sosyal belediyeciliği marka haline getirmeye gayret ediyoruz’’

Geçen ay 75 yaş ve üzeri yalnız yaşayan komşularının güvenliği ve yaşam kalitesini artırmak için 65+ Yaşam Ofisi rehberliğinde gerontomimari projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Akpolat, “Özellikle yalnız yaşayan komşularımızın lavaboya, mutfağa veya yatağına rahatça gidebilmesi için mimar arkadaşlarımız bir çalışma yaptı. Komşularımızın düşme risklerini en aza indirmek üzere koridorlara tutacak koyduk, banyodaki aksesuarlar ona göre seçildi. Komşularımızın yaşam koşullarını gerontomimariye uygun olarak yeniden düzenledik. Bu pilot çalışmayı Beşiktaş’ta ihtiyaç duyan, talep eden bütün komşularımıza sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de podoloji birimi açan ilk yerel yönetimiz”

Ayak bakımının çok önemli olduğunu anlatan Akpolat, “75 yaşın üzerinde vatandaşlarımızda çok ciddi sağlık sorunları bulunuyor. Çalışmalar sırasında bunu da tespit ettik. Ayak sağlığı hastalıklarıyla ilgilenen, yardımcı tedavi ve bakım hizmeti sunacak olan podoloji birimini de bu kapsamda açmış oluyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’de yerel yönetimlerde bir ilk olan podoloji birimimiz umarım bütün belediyelere de örnek olur. Özellikle ihtiyaç sahibi, talep eden, yalnız yaşayan vatandaşlarımızın her konuda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Beşiktaş sosyal belediyeciliği bu anlamda bir marka haline getirmeye gayret ediyor. Bu konuda tüm çalışma arkadaşlarımın büyük çabası ve gayreti var. 75+ Podoloji (Ayak Sağlığı) Birimi, Beşiktaş Belediyesi’nin Çırağan ek hizmet binasında hizmet verecek. Ayak sağlığı hizmetinden yararlanmak isteyen 75 yaş ve üzeri vatandaşlar, 444 44 55 numaralı çözüm merkezini arayarak talep oluşturabilirler” şeklinde konuştu.