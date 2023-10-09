Beşiktaş’ta kapasitesinin üzerinde yüklenen kamyonun tehlikeli yolculuğu şaşkına çevirdi. Aşırı yük nedeniyle sallanarak trafiği tehlikeye düşüren kamyon kameraya böyle yansıdı.
Dolmabahçe-Karaköy istikametinde kapasitesinden fazla yüklenen 68 KT 330 plakalı kamyon kazaya davet çıkardı. Trafikte güçlükle ilerleyen kamyon, görenleri şaşkına çevirdi. Kasasındaki aşırı yük nedeniyle sallanarak ilerleyen ve zaman zaman yol kenarında bulunan ağaçlara çarpan aracın trafikte seyretmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kasasındaki aşırı yük yan yatmış şekilde trafikte ilerleyen sürücü trafikte tehlike saçtı. Kamyonunu tehlike açtığı anlar kameraya yansıdı.