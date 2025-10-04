Dünyanın en büyük hackathonu olan NASA Space Apps Challange (NASA Uzay Uygulamaları Yarışması)’nın İstanbul ayağı Güngören Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı. Dünya genelinde 190 ülkede aynı anda başlayan yarışmaya katılan bilim meraklıları 36 saat boyunca ter dökecek.

Güngören Belediyesi Alt Tab Kuluçka Merkezi, dünyanın en büyük küresel hackathonu olan NASA Space Apps Challenge (NASA Uzay Uygulamaları Yarışması)’na bu yıl da ev sahipliği yaptı. Türkiye Uzay Ajansı’nın da ortakları arasında yer aldığı ve "Öğren, Başla, Liderlik Et" sloganıyla düzenlenen bu dev etkinlik, yarında devam edecek. Yarışmada, 36 saat boyunca kesintisiz sürecek bir inovasyon maratonu olacak. Yazılımcılardan bilim insanlarına, tasarımcılardan girişimcilere kadar farklı disiplinlerden yetenekli bireyler, NASA’nın açık veri setlerini kullanarak Dünya ve uzay için yenilikçi çözümler geliştirmek için ter döküyor. Etkinliğin ilk gününde, Challenger genel bakış, networking time, mentör buluşmaları space junk etapları yer alıyor. İkinci ve son günde ise proje sunumları ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

Türkiye’den 30 şehir katıldı

NASA Space Apps Challenge, Türkiye’de İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa, Ordu, Adana, Antalya ve Van’ın da aralarında bulunduğu tam 30 şehirde düzenleniyor. İstanbul’daki etkinliğin merkezi ise, teknoloji girişimciliğini destekleyen ve gençlere fırsatlar sunan Güngören Belediyesi Alt Tab Kuluçka Merkezi oldu. Katılımcılar, makine öğrenimi modellerinden artırılmış gerçeklik deneyimlerine, uydulardan gelen verileri kullanan mobil uygulamalardan Mars için sürdürülebilir yaşam çözümlerine kadar geniş bir yelpazedeki zorluklara cevap aramak için kolları sıvadı. NASA’nın açık verilerini kullanarak fikirlerini somut projelere dönüştürecek ekipler, 36 saat boyunca becerilerini konuşturacak.

Bu yılda rekor katılım oldu

NASA Space Apps Challenge, her yıl çığır açan projeleri onurlandıran 10 Küresel Ödül dağıtıyor. Kazanan ekipler, NASA ve Uzay Ajansı ortaklarından gelen konu uzmanlarından oluşan bir yönetim kurulu tarafından belirlenecek. Geçtiğimiz yıl 163 ülke/bölgeden 93 bin 520’den fazla kişinin katıldığı ve 9 bin 996 proje ortaya çıktığı düşünülürse, bu yılda rekor bir katılım gerçekleşti. Bu yıl dağıtılacak ödül kategorileri arasında; "Dünya’da veya evrende yaşamı iyileştirme potansiyeli en yüksek proje," "Teknolojinin en yenilikçi kullanımının örneği olan proje" ve "Yerel etki oluşturma potansiyeli en yüksek proje" gibi dallar bulunuyor. Bilim ve uzay tutkunlarının bir araya geleceği, iş birliği ve şeffaflık kültürünün yayılacağı bu önemli etkinlik, Ekim Pazar günü 23:59’da sona erecek.

Açılış konuşmasını yapan projenin takım liderleri Emirali Uzun "Uzun bir süre ekibimle hazırlandık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Şuanda da siz bunu yapıyorsunuz. Etkinlik öncesinde yaşadığımız sorunların üstesinden biz nasıl geldiysek sizde gelirsiniz. Önümüzdeki 48 saati sadece birinci olmak için değil bunların dışında burası özel bir yer. Bu süre zarfında hiç tanımadığınız insanlarla proje geliştiriyor olacaksınız. Hepinize başarılar" dedi.

Projede uzayla alakalı dijital bir kitap yapacaklarını söyleyen Nisan Maya Metin "Konumuz uzay havasının dünyadaki insanları nasıl etkilediği ile alakalı dijital kitap yazmak. Kitapta resimler ve yazılarıyla çocuklara hitap eden bir kitap olacak. 6 meslek seçip bu mesleklerin nasıl etkilendiğini yazacağız. 2 günde hızlı ve planlı bir şekilde tamamlamayı düşünüyoruz. Bu süre yeterli olur" şeklinde konuştu.

Yarışmada başarılı olacaklarını belirten Muhammed Veysi Ozansoy "Biz takım olarak çevre bilincini insanlarda uyandırmak istiyoruz. Bunu NASA’nın açık kaynaklarını kullanarak yapacağız. Çevre kirliliği ve nüfus sürekli artan bir şey. Büyük bir tehlike, insanların bilinçlenmesi lazım. Bu proje için 3-4 haftadır çalışıyoruz. Herkes iyi çalışıyor başarılı olabilir. Herkesin güçlü kaynakları ve ekipmanları var. Umarım bizde başarılı oluruz.