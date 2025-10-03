Getir, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP aracılığıyla hayvan bakımevlerindeki patili dostlar için 2015’ten beri kesintisiz sürdürdüğü mama desteğine devam ediyor. Bu yıl 1 milyon kap mama toplamayı hedefleyen platformun, kampanyanın başlangıcından itibaren patili dostlara ulaştırdığı mama desteği toplam bin tona çıkacak.

Getir, patili dostlar için hayata geçirdiği "Mama Gönder" kampanyasının 11’inci yılında seçili hayvan bakımevlerine 1 milyon kap mama desteği vermeyi hedefliyor. Türkiye genelindeki platform kullanıcılarının desteği ile toplanacak 150 ton mama, Hayvan Hakları Konfederasyonu (HAYTAP) aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki hayvan bakımevlerinde patili dostların beslenmesinde kullanılacak.

"11 yıldır desteğimiz sürüyor"

Getir’in 11 yıldır patili dostlara desteğini büyüterek sürdürdüğünü aktaran Getir CEO’su Batuhan Gültakan "2015 yılında, yani bundan 10 yıl önce, hızlı teslimat modeliyle Türkiye’nin veri odaklı en büyük teknoloji yatırımlarından birini hayata geçirdik. Dünya genelinde şehir hayatında tüketici davranışlarını kökten değiştiren bir iş modelini tanıttık. Kullanıcılarımız için şehir hayatını kolaylaştırırken kurulduğumuz ilk yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayata geçirdiğimiz ’’Mama Gönder’’ kampanyasıyla şehirleri paylaştığımız patili dostlara mama desteği sağlamaya başladık. Her yıl büyüterek devam ettiğimiz Mama Gönder ile milyonlarca kullanıcımızı destek sürecine dahil ediyoruz. Kullanıcılarımız tek tıkla mama desteğinde bulunabiliyor. Bu kampanya ile hayvan bakımevlerindeki patili dostlarımız için iyilik yapmayı sipariş vermek kadar kolay hale getirdik. Bu yıl da kullanıcılarımızın desteğiyle 1 milyon kaba denk gelen 150 ton mamayı Türkiye genelindeki patili dostlarımıza ulaştıracağız. "Mama Gönder" çağrımıza yanıt vererek desteğimizi büyüten kullanıcılarımıza, iş ortaklarımıza ve HAYTAP’a teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hedef 1 milyon kap mama"

Getir Kurumsal İletişim Direktörü Dilge Berktaş, "2015 yılından beri her 4 Ekim hayvanları koruma gününde HAYTAP aracılığı ile bakım evlerindeki patili dostlarımıza mama desteğinde bulunuyoruz. Uygulamamızın içinden satışa sunduğumuz destek mamaları ile kullanıcılarımızda HAYTAP’a destek oluyor. Bu sene hedefimiz 1 milyon kap mama. Etkinliğimiz 6 Ekim’e kadar devam edecek. Hedefimize çok yaklaştık. Bu seneki 1 milyon kap mama yaklaşık 150 ton mamaya eşdeğer. Herkesi bu desteğe bekliyoruz. Platform kurulduğu ilk yıldan beri patili dostları hiç yalnız bırakmadı. Her sene bu etkinliği yapıyoruz. Yapmayada devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uygulama kullanıcıları kampanyaya destek oluyor

Açıklamaya göre kullanıcılar Getir, GetirBüyük ve GetirSu üzerinden satışa sunulan ’Yardım Maması’ ürününü satın alarak patili dostlara mama desteğinde bulunabilecek. "Mama Gönder" kampanyasına Getir, GetirBüyük, GetirYemek, GetirÇarşı ve GetirSu da destek oluyor, kullanıcıların siparişleri mamaya dönüşerek hayvan bakımevlerindeki patili dostlara ulaşıyor. Kullanıcılar kampanya süresince Getir ve GetirBüyük’ten yapılan seçili evcil hayvan ürünleri ve seçili ürün alışverişlerinde 2 kap mama desteği sağlayacak. Ayrıca Getir iş ortaklarından 2 kaptan 20 kapa kadar çeşitli kampanyalar hayata geçirilecek. GetirYemek’te seçili restoranlardan verilen her sipariş, GetirSu’da belli bir miktar ve üzeri, GetirÇarşı’da ise petshop kategorisinden verilen her sipariş için 2’şer kap mama patili dostlara ulaştırılacak.

6 Ekim’e kadar sürecek "Mama Gönder" kampanyası sonunda toplanan tüm mamalar HAYTAP aracılığıyla Türkiye genelindeki hayvan bakımevlerine gönderilecek.