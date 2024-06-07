Beşiktaş’ta Çevre Haftası ve 8 Haziran Marmara Denizi Günü çerçevesinde denize dalan balıkadamlar, Ortaköy İskelesi’nde suyun altındaki atıkları çıkararak kıyı temizliği yaptı. Öte yandan fotoğraf çekimi yapan bir gelin ve damadın, atıkları dekor olarak kullandıkları görüldü.

Çevre Haftası ve 8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinlikleri çerçevesinde, toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla harekete geçen dalgıçlar, Ortaköy İskelesi’nden denize daldı. Dalgıçlar tarafından denizin dibinden çok sayıda atık çıkarıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İSTAÇ tarafından düzenlenen etkinlikte, ekosisteme zarar veren atıklar sergilendi. Marmara Denizi’nin temizlenmesine katkıda bulunularak çevrenin önemine bir kez daha dikkat çekildi. Kıyı temizliğinin ardından balıkadamlar, suda Türk bayrağı açtı. Öte yandan fotoğraf çekimi yapan bir gelin ve damadın denizden çıkarılan atıkları dekor olarak kullanarak poz verdikleri görüldü.

“Her geçen yıl farkındalık artıyor”

Etkinlikte konuşan Sualtı Arama Kurtarma Amiri Nurettin Ünal, “Şişe ve poşet gibi atıklar çıktı. İlginç olan şeyler de var. Şunu da söylemeliyim, her geçen yıl farkındalık artıyor. Bu bölgede bu sene çok az atık çıkardık. Böyle giderse denizlerimiz tertemiz olur” dedi.