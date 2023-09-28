Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Adana Demirspor müsabakasında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.