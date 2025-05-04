Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşin Kılınç Toker, kene hakkında bilgiler vererek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Toker, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi kene ısırığı ile bulaşan bir virüs. Maalesef Türkiye’de İç Anadolu bölgesinde kırsal kesimlerde, hayvancılıkla uğraşılan yerlerde ve kırsal alanlarda görülüyor. Bu noktada kişiler bu virüsü taşıyan keneler ile ısırıldıktan sonra 1 haftalık içerisinde ateş yüksekliği, diş eti kanaması, öksürük ve vücutta nedensiz kanama bulguları ile seyredebilen bir tablo. İlk zamanlarda özellikle Yozgat, Tokat ve Çorum bölgesinde daha fazla görülüyordu ama Kayseri ve Sivas bölgelerinde de hayvan alımının fazla olması nedeniyle de bölgemizde özellikle nisan ayının ikinci yarısından itibaren haziran ve temmuz aylarına kadar bu vaka ile sık karşılaşıyoruz. Bu noktada kişilerin açık alanlarda bulunurken kapalı kıyafetler gitmeye çalışmaları, hayvan bakımlarını sağlarken herhangi bir keneyle karşılaştıklarında çıplak elleriyle temizlemek yerine eldiven kullanmalarını öneriyoruz. Piknik alanlarına gidildikten sonra mutlaka koltuk altı, kasık bölgesi ve kulan ve boyun arkası gibi yerlerin kene teması olup olmadığına yönelik kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılarda bu kontrollerin daha düzenli yapılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Toker, "Herhangi bir kene teması olduğunda korkmayacak şekilde bir sağlık kuruluşunda çıkarılması ve semptomların takibi gerekli oluyor. Eğer 2-3 günlük bir süre içerisinde ateş yüksekliği ya da morluklarda artma, diş eti kanaması gibi düzensiz bir kanama ile karşılaşıldığı takdirde de mutlaka sağlık kuruluşuna yeniden başvurulması ve takibe alınması gerekiyor. Kırım Kongo ülkemizde şuan için çok ölümcül seyretmiyor ama maalesef sıkıntılı seyreden ve ölümle sonuçlanan vakalar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle de sağlık kuruluşlarında kontrollerimizi yapmak lazım. Bu tür durumda da hastalarımıza hastane yatışı da sağlayarak destek tedavi ve kontrol altında bir süre takip ediyoruz" diye konuştu.