Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan orman yangınları sezonunda olası yangınlara karşı kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla iki adet yangın söndürme uçağına ilave olarak Mİ8 tipi yangın söndürme helikopteri yangın sezonuna hazır hale getirildi.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda, Hazirandan itibaren olası orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kullanılacak 2 adet yangın söndürme uçağına ilave olarak Kocakır Orman deposunda konuşlandırılan Mİ8 tipi yangın söndürme helikopteri hakkında Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler aldı.

Orman yangınları ile etkin mücadelede açısından ilave tedbirlerin alındığını ifade eden Kaymakam Odabaş; "Vatandaşlardan yangınları önlemeye yönelik yetkililerce alınan yasaklama kararlarına riayet etmelerini, ormanlarımızda ateş veya duman görmeleri durumunda 112’yi aramaları konusunda hassasiyet gösterilmesini istirham ediyorum” dedi.