Beşiktaş Gayrettepe’de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın esnasında itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalara ait görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş Gayrettepe’de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Yangın sonrasında itfaiye ekiplerinin gece kulübü içerisinde yaptıkları soğutma çalışmalarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yangın esnasında çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmalara katıldığı görülüyor.