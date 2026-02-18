Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkisi tamamen sular altında kaldı.

Edirne ve Bulgaristan'da günlerdir süren yağışlı hava, nehir debilerinde beklenen rekor artışı beraberinde getirdi. Gece yarısı saniyede 80 metreküp seviyesinde olan Tunca Nehri'nin debisi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaklaşık iki kat artış göstererek 149 metreküp saniyeye ulaştı. Devlet Su İşleri verilerine göre yükselişin devam etmesi beklenen nehir, tarihi Sarayiçi bölgesini adeta göle çevirdi.

Taşkının en çok etkilediği nokta olan Sarayiçi'nde, tarihi Er Meydanı'nın girişleri, pehlivan heykellerinin bulunduğu meydan ve sosyal alanlar tamamen sularla kaplandı. Nehir üzerindeki tarihi köprülerin kemer seviyelerine kadar yükselen su, bölgedeki bankları ve ağaçları da yuttu.