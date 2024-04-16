Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016’da gerçekleşen 40 polis memurunun şehit olduğu ve 7 vatandaşın da hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin firari olarak aranırken 7 yıl sonra yakalanan sanık Aydın Ekici’nin davasında karar çıktı. Sanık Ekici, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 10 Aralık 2016’da gerçekleşen 40 polis memurunun şehit olduğu ve 7 vatandaşın da hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin firari olarak aranırken geçtiğimiz sene yakalanan sanık Aydın Ekici’nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ekici Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağladı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada PKK terör örgütü yüzünden İstanbul’a göç ettiğini belirten Ekici, “Maddi ve manevi olarak bu örgüt yüzünden zarar gördüm. Tek amacım İstanbul’a gelip, para kazanmaktı. Mehmet Emin denen şahsın kim olduğunu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.



“Çok büyük bir mağduriyet yaşamaktayım”

Savunmalarına Şükrü Koç’un PKK elemanı olduğunu bilmediğini söyleyen Ekici, “Şükrü Koç ile ihtiyaçlarım için birbirimizle konuşuyorduk. Üzerimde bulunan kimlik abimin kimliğidir. Şükrü Koç ile aramızda geçen telefon görüşmesi başka bir adli dosyayla ilgiliydi. Bu olayla alakalı değildi. Bu olaydan ötürü çok büyük bir mağduriyet yaşamaktayım. Beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık “Adaletin tecelli edeceğinden şüphem yok. Burada hayatım söz konusudur. Takdir sizindir” dedi.

12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydın Ekici’yi ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, ayrıca üzerine atılı diğer suçlardan delil yetersizliğinden dolayı da beraatına hükmetti.

Kaynak: İHA