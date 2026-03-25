İran, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sona erdirmeye yönelik teklifini reddetti. İran basınına konuşan İranlı üst düzey bir yetkili, İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın ne zaman sona ereceğini belirlemesine izin vermeyeceğini söyleyerek, "İran, savaşı ne zaman sonlandıracağına kendisi karar verecek ve bu ancak kendi şartları yerine getirildiğinde gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı. Yetkili, İran’ın talepleri karşılanana kadar savunmasını sürdüreceğini ve "düşmana ağır darbeler indirmeye devam edeceğini" ifade etti.



"ABD’nin teklifleri aşırı"

ABD’nin çeşitli diplomatik kanallar üzerinden müzakere arayışını sürdürdüğünü kaydeden yetkili, Washington’un sunduğu önerilerin "aşırı" olduğunu ve sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini söyledi. Yetkili, 2025 yılında ABD ile gerçekleştirilen önceki müzakere süreçlerinin de "aldatıcı" olduğunu belirterek, ABD’nin bu süreçlerde gerçek bir diyalog niyeti taşımadığını ve sonrasında İran’a yönelik askeri saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. Bir bölge ülkesi aracılığıyla iletilen son teklifin de gerilimi artırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirildiğini belirten yetkili, teklifin bu nedenle reddedildiğini kaydetti.



İran’ın savaşın bitirilmesi için 5 şartı

Yetkili, İran’ın savaşı sona erdirmeyi kabul etmesi için beş şart öne sürdüğünü belirterek, bu şartların düşman tarafından gerçekleştirilen saldırı ve suikastların tamamen durdurulması, savaşın yeniden İran’a dayatılmasını önleyecek somut mekanizmaların oluşturulması, savaş zararları ve tazminatların açık ve garanti altına alınmış şekilde ödenmesi, bölgedeki tüm cephelerde ve tüm direniş unsurları için savaşın sona erdirilmesi ile İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının uluslararası düzeyde tanınarak güvence altına alınmasını içerdiğini ifade etti. Yetkili, ayrıca söz konusu şartların ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılar başlatmasından kısa süre önce İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen ikinci tur müzakerelerde Tahran tarafından dile getirilen taleplere ek olarak belirlendiğini kaydetti.



"Şartlar kabul edilmeden müzakere yok"

İran’ın arabuluculuk yapan ülkelere ateşkesin yalnızca bu şartların tamamının kabul edilmesine bağlı olduğunu ilettiğini aktaran yetkili, "Bu şartlar kabul edilmeden herhangi bir müzakere yapılmayacaktır. Bu savaşın sonu, Trump’ın öngördüğü şekilde değil, İran’ın karar verdiği şekilde olacaktır" ifadelerini kullandı.