"Geleceği Tasarlayanlar" başlıklı eğitim, Saves Digital kurucusu Mertcan Sarı eğitmenliğinde gerçekleştirilecek. Dört hafta sürecek uygulamalı eğitimde; fotoğrafın temelleri ve görme sanatı, ışık ve kompozisyon, video çekimi, yapay zeka ile görsel üretimi, prompt (istem) mühendisliği ile yapay zeka destekli müzik ve içerik üretimi gibi başlıklar ele alınacak. "Yapay Zekanın Mimarları" başlıklı eğitim ise yapay zeka mühendisi Emin Tıraş liderliğinde düzenlenecek. Dört haftalık bu programda, büyük dil modellerinin (LLM) temelleri, gelişmiş prompt mühendisliği ve multimodal içerik üretimi konuları işlenecek. Akdeniz Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliği ile gerçekleşen eğitime başvurular 24 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek. Kontenjanı 60 kişiyle sınırlı olan program, 4 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Detaylı bilgi ve başvuru için 322 52 70 numaralı telefon hattı üzerinden iletişime geçilebilecek.

