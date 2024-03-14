Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Beşköprü Mahallesi’nde hayata geçirdiği proje ile bölgeye 400 metrelik yeni kanalizasyon hattı kazandıracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan Beşköprü Mahallesi’nde başlattığı yeni kanalizasyon hattı projesi ile bölgenin yetersiz altyapı sorununa çözüm olacak. İmalatı devam eden ve çalışmalarında neredeyse sona gelinen 400 metrelik yeni kanalizasyon hattı ile bölgenin atık suları güvenle taşınacak. Proje çerçevesinde hat üzerinde bulunacak parsel bacaları ile yaşanabilecek olumsuzluklara SASKİ ekipleri anında müdahale edebilecek.