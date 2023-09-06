Yiyeceklerin harika bir enerji kaynağı olduğunu fark edin

Kilo vermek istediğiniz ve doğru beslenmeye başladığınızda, yemek yediğiniz zaman ya da diğer insanlar yemek yemediği zaman kendinizi kötü hissedebilirsiniz. İşte bu yapacağınız en büyük hata olur! Yaşamak için yemek yememiz gerekiyor ve bundan asla pişmanlık duyamayız. Burada bilmeniz gereken en önemli şey yiyeceklerin sizin için enerji kaynağı olduğunun farkında olmanız.

Eğer düzenli egzersiz yapıyorsanız bu sindiriminiz için de iyi olacaktır. Yemeklerden önce ya da yapacağınız kısa bir yürüyüş bile metabolizmanızı hızlandırmak için yeterli olacaktır.

Yemeklerinize Minnettar Olun

Yemeğe başlamadan önce o yemeğe sahip olduğunuz için memnuniyet belirten ufak bir dua ya da sözcükle hem yemeğinizi anlamlandırmış, hem de yemeği biraz daha yavaş yiyerek kilo almayı önlemiş olabilirsiniz.

Evet bu fikir size ilk başta saçma gelebilir fakat farklı bir bakışı açısı kazanamak adına bile olsa denemeye değer.

Küçük Tabaklar Kullanın

Aslında bu annelerimizden öğrendiğimiz eski bir numara.

Ortalama olarak bir midenin kapasitesi, iki elin avuç içi toplamından fazla değil. Oysa restorantlarda yediğimiz yemeklerin porsiyonları genellikle çok daha büyük oluyor ve biz bunun farkında varamıyoruz. Eğer imkanınız varsa tabakların boyutunu küçülterek fazla yemek yemekten kurtulabilirsiniz.

Yavaş Yiyin ve Dikkatlice Çiğneyin

Çeşitli araştırmalarda, yavaş yemek yiyen ve lokmalarını dikkatlice çiğneyen insanların daha az yemek yediği tespit edildi. Bunun sebebi olarak ise midenin beyine ‘dolu olduğu ‘ mesajını gönderebilmek içni zaman bulabilmesi gösteriliyor. Bu yüzden yemeğinizi yavaş yemek ve lokmalarınızı iyice çiğnemek zamanı yavaşlatmanıza olanak sağlayacaktır.

Bu yöntem elbette tek başına tam bir çözüm sunmayacaktır fakat sindirim sisteminize daha az iş düşmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu sayede doyduğunuz hissini daha kolay yakalayacaksınız ve mide ağrısı gibi işkayetleriniz olmayacak.

Kısa Molalar Verin

Eğer çok acıktıysanız ve etrafınızda gördüğünüz her şeye saldırmak istiyorsanız; vereceğiniz ufak molalar size yardımcı olacaktır. Bu molalar sırasında nasıl olduğunuz konusunda kendinizi test edin, belki daha fazla yemekten vazgeçecek ya da su içeceksiniz.

Bunun dışında yemekten önce veya sonra içeceğiniz bir bardak su da size tokluk hissi konusunda yardımcı olabilir. Bu da sizin için akıllıca bir adım olacaktır.