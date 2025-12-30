Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcı sayısı 18 milyona yaklaşırken, sistemde biriken toplam tutar 2,1 trilyon liraya çıktı. Bu birikimin yaklaşık 200 milyar liralık bölümünü ise devlet tarafından sağlanan yüzde 30 oranındaki katkı payı oluşturuyor.

Ancak BES’e olan ilgiyi artıran yüzde 30’luk devlet katkısının düşürülebileceği gündeme geldi. CNBC-e’nin haberine göre, devlet katkı oranının yüzde 20’ye çekilmesi yönünde bir düzenleme yapılması bekleniyor.

Vergi paketinde yapılan son değişiklikle birlikte, BES’te devlet katkısını artırma ya da sıfırlama yetkisi Cumhurbaşkanına verildi. Uygulamanın hayata geçebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğin yürürlüğe girmesi gerekiyor. Söz konusu düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacak ve BES’te aylık devlet katkısı yüzde 30 yerine yüzde 20 oranı üzerinden hesaplanacak. Öte yandan, iddialara göre geçmiş dönemde kazanılmış haklar bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Hatırlanacağı üzere, BES’te devlet katkı oranı 2022 yılına kadar yüzde 25 olarak uygulanmış, daha sonra yüzde 30’a yükseltilmişti.

Mevcut sistemde 3 yıl kalanlar devlet katkısının yüzde 15'ini, 6 yıl kalanlar yüzde 35'ini, 10 yıl kalanlar yüzde 60'ını, 10 yıl ile 56 yaşını dolduranlar katkının tamamını alabiliyordu.