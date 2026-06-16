Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından sahada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda elde edilen tespitler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 49. toplantısında değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, İstanbul’da faaliyet gösteren market işletmelerinin fahiş fiyat artışı yaptığı belirlendi. Bu kapsamda söz konusu işletmelere toplam 10 milyon 114 bin 595 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişebilmesi için üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında olağan dışı fiyat hareketlerinin yakından takip edildiğini bildirdi.