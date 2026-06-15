Tekno-güzellik şirketi L'Oréal, Dünya Refill (Yeniden Doldurma) Günü kapsamında hayata geçirilen JoinTheRefillMovement kampanyasını üçüncü kez ve en kapsamlı versiyonuyla hayata geçiriyor. L'Oréal; cilt bakımı, parfüm, makyaj ve saç bakımını kapsayan bu kampanyayla 4 divizyon, 18 marka ve 28 ürün grubunu bir araya getirerek, daha sürdürülebilir tercihler yapmak istediğini belirten yüzde 84 oranındaki tüketicinin bu niyetleri ile eylemleri arasındaki köprü olmayı hedefliyor.

Bilim, inovasyon ve sürdürülebilirliği bir araya getirerek projelerini sürdüren L'Oréal, yeniden doldurulabilir güzellik çözümlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla JoinTheRefillMovement kampanyasının üçüncü ve şimdiye kadarki en kapsamlı versiyonunu başlattı. Dünya Yeniden Doldurma Günü'nde hayata geçirilen kampanya; cilt bakımı, saç bakımı, makyaj ve parfüm kategorilerini kapsıyor. 4 iş birimi, 18 marka ve 28 ürün grubunun yer aldığı girişim, yeniden doldurulabilir güzellik seçeneklerini daha görünür ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

16 Haziran'da başlatılan kampanya boyunca marka sosyal medya kanalları aracılığıyla tüketicilerle buluşurken, yeniden dolum seçeneklerinin mağazalarda ve online satış noktalarında daha görünür ve erişilebilir hale gelmesi için perakende iş ortaklarıyla yakın iş birlikleri yürütülüyor.

Bu geniş çaplı adımların arkasında ise güçlü bir tüketici içgörüsü yer alıyor. Sürdürülebilir güzellik ürünlerine yönelik ilgi artmaya devam ederken, Kantar'ın uluslararası araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 84'ü daha sürdürülebilir tercihler yapmak istediğini belirtiyor. Buna karşın, yeniden dolum çözümlerine yönelik farkındalık düzeyi ile satın alma davranışı arasındaki fark önemli bir engel olarak öne çıkıyor. Kampanya; yeniden dolum ürünlerinin erişilebilirliğini artırmayı, performans ve kullanım kolaylığına ilişkin tüketici güvenini güçlendirmeyi ve ekonomik faydalarını görünür kılmayı amaçlıyor.

L'Oréal Grup Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü Blanca Juti, 'Öncü bir girişim olarak başlayan hareket, bugün en güçlü ve en geniş kapsamlı kampanyalarımızdan birine dönüştü. 18 marka ve 28 ürün grubuyla yeniden doldurulabilir güzelliğin her kategori, her fiyat seviyesi ve her kanal için erişilebilir olduğunu gösteriyoruz. Tüketicileri küçük ama etkili bir değişime davet ediyoruz: yeniden dolum yapabileceği ürünleri tercih etmek. Bu bir fedakârlık değil hem gezegen hem de tüketiciler için daha iyi bir seçenek' ifadelerini kullandı.

L'Oréal Kurumsal Sorumluluk Direktörü Ezgi Barcenas ise 'Yeniden dolum sistemlerini yeni standart haline getirmek; tedarik zincirinden ürün tasarımına, perakende iş birliklerinden tüketici deneyimine kadar tüm değer zincirinde dönüşüm gerektiriyor. L'AcceleratOR programımız aracılığıyla yeni nesil ambalaj çözümlerini geliştirecek teknolojilere yatırım yapmayı sürdürüyoruz' dedi.

L'Oréal, yeniden doldurulabilir ürün ekosistemini desteklemek amacıyla üretim altyapısına da yatırım yapıyor. Grup bünyesinde 2019-2025 yılları arasında yeniden doldurulabilir ürün seçeneklerinin sayısı 3,7 kat artarken, L'AcceleratOR programı aracılığıyla biyoplastik, geri dönüştürülebilir kâğıt şişe ve deniz yosunu bazlı ambalaj gibi yeni nesil çözümlerin geliştirilmesi destekleniyor.

Kampanya kapsamında yer alan ürünlerin her biri, yeniden dolum tercihinin çevresel etkisini somut verilerle ortaya koyuyor. Örneğin, bir ürünün yeniden dolum ambalajını tercih etmek; cam kullanımını yüzde 100, metal kullanımını yüzde 95, plastik kullanımını yüzde 42 ve karton kullanımını yüzde 36 oranında azaltabiliyor.