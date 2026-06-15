Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına düşmesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı. ABD ile İran arasında varıldığı belirtilen ön mutabakatın jeopolitik riskleri azaltabileceği yönündeki beklentiler, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Bu gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim yapılması bekleniyor.

Motorinde indirim beklentisi öne çıkarken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Beklenen indirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul’da 65,23 TL’ye, Ankara’da 66,35 TL’ye, İzmir’de ise 66,63 TL’ye düşmesi bekleniyor.