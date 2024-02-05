MALZEME LİSTESİ: 1 büyük lahana 2 soğan 1,5 su b. pirinç 300 gr. kıyma 1 çorba k. domates salçası 1 çorba k. biber salçası 1 tutam maydanoz 1 tutam dereotu 1 tutam nane sıvıyağ tuz karabiber SOSU İÇİN: 2 çorba k. tereyağı 2 çorba k. un 2 çorba k. salça su HAZIRLANIŞI: Pirinci yıkayıp süzüyoruz ve karıştırma kabına koyuyoruz. Soğanı yemeklik doğruyoruz. Maydanozu, dereotunu ve naneyi ince doğruyoruz. Doğradığımız sebzeleri de karıştırma kabına koyuyoruz. Kıymayı ve salçaları da koyuyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz, yoğuruyoruz. Zeytinyağı döküp karıştırıyoruz. Lahanayı tencereye sığarsa bütün olarak haşlıyoruz, tuzunu atıyoruz. Sığmazsa da ortadaki kök kısmını keserek çıkarıyoruz, haşlıyoruz ve süzüyoruz. Lahanaları tezgaha seriyoruz ve iç harcından koyup sarıyoruz. İsteğe göre elimizde de sarabiliriz. Tencerenin zeminine kemikli etleri diziyoruz. Üzerine de lahana sarmasını diziyoruz. Biraz tuz atıyoruz. Tencerenin altını yakıp kemikleri kızartmaya başlıyoruz. Sosu için, tereyağını tencerede eritiyoruz. Unu ilave ediyoruz ve kavuruyoruz. Salçasını ekliyoruz karıştırıyoruz. Soğuk suyla kıvamını açıyoruz. Kaynayınca sarmaların üzerine gezdirerek döküyoruz. Biraz sa sıcak su ekliyoruz. Üzerine servis tabağı kapatıyoruz. Kapağını kapatarak pişmeye bırakıyoruz.

Kaynak: Haber merkezi