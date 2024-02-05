MALZEME LİSTESİ: 1 büyük beyaz lahana 400 gr. kıyma 2 su bardağı pirinç 3 soğan 1 tutam maydanoz 1 tutam nane 1 tutam dereotu 1 çorba kaşığı domates salçası 1 çorba kaşığı biber salçası tuz karabiber zeytinyağı su ÜZERİ İÇİN: tereyağı pul biber HAZIRLANIŞI: Bütün olan beyaz lahananın önce kök kısmını içe doğru oyarak çıkarıyoruz. Daha sonra lahana yapraklarını ayırıyoruz ve sarma yapacağımız boyda parçalar kesiyoruz. Kaynayan suya lahana yapraklarını atıp 5 dakika kaynatıyoruz. Hemen kevgirle alıyoruz ve soğuk suya koyuyoruz. Soğuk suyla şokladığımız yaprakları bir tabağa diziyoruz. İç harcı için, soğanları yemeklik doğruyoruz. Maydanozu, dereotunu ve naneyi doğruyoruz. Doğradığımız malzemeleri karıştırma kabına alıyoruz. Kıymayı ekliyoruz. Pirinci iyice yıkıyoruz ve süzüyoruz. Pirinci de karışıma ekliyoruz. Salçaları koyuyoruz. Tuz, karabiber ve zeytinyağı döküp harcı iyice yoğuruyoruz. Lahanaların bir kenarına iç harcı koyuyoruz ve sarıyoruz. Sardığımız lahanaları yayvan bir tencereye diziyoruz. Üzerlerine zeytinyağı ve tuz döküyoruz. Kenarından suyunu veriyoruz, üzerine bir servis tabağı kapatıyoruz. Kapağını da kapatıyoruz ve kısık ateşte pişiriyoruz. İsteğe göre pişmesine yakın içine sumak ekşisi koyabilriz. Servis ederken tereyağını tavada eritiyoruz. İçine pul biber atıyoruz ve kızartıyoruz. Lahana sarmaların üzerine sosu dökerek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi