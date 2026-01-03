Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kar keyfi yapmak için yüksek kesimlere çıkan bir aile yola inen karacayla karşılaştı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilese de kartpostallık görüntüleri ve doğanın neşesini de beraberinde getirdi. Kar keyfi yapmak için Akyazı ilçesi Güzlek Mahallesi mevkiinde giden bir aile, karlı yola inen karaca ile karşılaştı. Bir süre araç içindeki aileye bakan karaca, daha sonrasında ormanlık alana doğru koşmaya başladı. O anlar ise aile tarafından saniye saniye görüntülendi.