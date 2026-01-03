İnegöl'de yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen doğa, macera ve adrenalin tutkunlarına farklı anlar yaşatmaya devam ediyor.

İnegöllü iş insanı Mehmet Döngel, İnegöl Atlı Spor Kulübü (İNASK) üyeleri ile birlikte İnegöl'e bağlı kırsal Maden mahallesi mevkiinde karla örtülü arazide atına binerek dört nala ilerledi.



SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Döngel, o anları sosyal medya sayfasında paylaştı. Kar manzarası eşliğinde yapılan atlı yürüyüş, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı Döngel’in paylaşımına beğeni ve yorumlarla ilgi gösterdi.