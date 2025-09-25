Türkiye ile ABD arasında “Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı. Türkiye tarafını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar temsil ederken, ABD’yi Dışişleri Bakanı Marco Rubio temsil etti ve anlaşmaya imza koydu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesine katıldıklarını ifade etti.

Türkiye ile ABD arasında köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattıklarını vurgulayan Bayraktar, "Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum." dedi.

Mutabakat çerçevesinde gerçekleştirilecek projelerin, enerji teknolojilerinden altyapı yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini artırması öngörülüyor.