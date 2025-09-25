Türkiye genelinde, Bursalı Taran ailesinin SMA hastası küçük evladı Çağan Ata için kampanya başladı. Bursa Valiliği'nin izniyle başlatılan resmi yardım kampanyasına destekler sürerken, gereken miktarın toplanması için çalışmalar yurt geneline yayıldı.

Son olarak Teksas İnegöl grubu minik Çağan'ın kampanyasına 161 bin 600 TL destek verdi. Teksas İnegöl grubundan yapılan açıklamada, "Canımız, kardeşimiz ÇAĞAN ATA'nın valilik onaylı hesabına 1616 balon (161.600 TL) ile destek oldu. İnegöllü tüm gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz."