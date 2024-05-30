Beyin Cerrahı Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil adına, “Yaşargil Mikronöroşirürji Akademisi” kuruldu. Akademi, Prof. Dr. Yaşargil’in mikronöroşirürji alanındaki öncü çalışmalarını ve olağanüstü katkılarını anarak, yarım asırlık derin mirasını onurlandırmak ve genç bilim insanlarına ışık tutacak çalışmalara destek olmak amacıyla kuruldu.

Başkanlığını Harward Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ossama Al-Mefty’nin yaptığı Akademi’nin ilk kongresi, 4-7 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Dünyanın önde gelen beyin cerrahlarını bir araya getirecek, “1. Yaşargil Mikronöroşirürji Kongresi”nde beyin cerrahi alanındaki son gelişmeler ele alınırken, yüzlerce bilim insanının yetişmesinde katkısı olan Prof. Dr. Yaşargil’in tıp dünyasında kalıcı etkisi de aktarılacak.

Prof. Dr. Uğur Türe’nin kongre başkanlığını yürüttüğü organizasyonun bilimsel komitesinde, dünyanın farklı ülkelerinden alanında uzman 12 bilim insanı yer alıyor. “1. Yaşargil Mikronöroşirürji Kongresi”nde beyin cerrahi alanında çalışmalar yürüten ve kongre için sunum gönderen 40 yaş altı 200 genç bilim insanı, “Yaşargil Mikronöroşirürji Akademisi” kapsamında hayata geçirilen burs fonu ile ağırlanacak.