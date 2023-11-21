Bel incelten Kür Tarifi Bel incelten Kür Tarifi

İşte Beyin geliştirip zekanızı kuvvetlendiren yiyecekler

  • Kuru badem: Beyinsel gerilemeyi azaltmaya yardımcı olabilecek yüksek miktarda E vitamini içeren tek somundur.
  • Kekik: Baharatlar gibi otlar da yüksek antioksidan bakımından yüksektir.
  • Cevizler: Omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve beynimize etkisi oldukça yüksektir.  Aynı zamanda hafıza güçlendirmektedir.
  • Kahve: Kahve antioksidan ve ayrıca kafein içermektedir.
  • Elma: Antioksidanlar ve zengin lif içerir. Lif daha uzun ve daha az bir şekilde yağ ve kilo almamızı sağlamaktadır.
  • Zeytinyağı: Antioksidandır. Tüm vücudumuzu kalp hastalığına karşı koruma sağlamaktadır.
  • Yaban mersini: Antioksidanlar ve antosiyaninler açısından oldukça zengindir.
  • Tarçın: Baharatlar antioksidanlar da en yüksek gıdalardan biridir tarçın listenin en üstündedir. Antioksidanlar hafızaya da yardımcı olmaktadır.
  • Kaju: Hafızaya yardımcı olan zarif ve ultra faydalı bir besindir antioksidan bakımından zengindir.
  • Çikolata: Odaklanma konusunda beyninizi uyarır ve içinde kafein vardır.
  • Avokado: Bilimsel faaliyeti sürdürmek için önemli olan omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir besindir.
  • Yumurtalar: Süper protein kaynağı beynimizin ihtiyacı olan günlük protein miktarını karşılar ve sizi dikkatli zayıf tutmaya yardımcı olmaktadır.