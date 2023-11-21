İşte Beyin geliştirip zekanızı kuvvetlendiren yiyecekler
- Kuru badem: Beyinsel gerilemeyi azaltmaya yardımcı olabilecek yüksek miktarda E vitamini içeren tek somundur.
- Kekik: Baharatlar gibi otlar da yüksek antioksidan bakımından yüksektir.
- Cevizler: Omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve beynimize etkisi oldukça yüksektir. Aynı zamanda hafıza güçlendirmektedir.
- Kahve: Kahve antioksidan ve ayrıca kafein içermektedir.
- Elma: Antioksidanlar ve zengin lif içerir. Lif daha uzun ve daha az bir şekilde yağ ve kilo almamızı sağlamaktadır.
- Zeytinyağı: Antioksidandır. Tüm vücudumuzu kalp hastalığına karşı koruma sağlamaktadır.
- Yaban mersini: Antioksidanlar ve antosiyaninler açısından oldukça zengindir.
- Tarçın: Baharatlar antioksidanlar da en yüksek gıdalardan biridir tarçın listenin en üstündedir. Antioksidanlar hafızaya da yardımcı olmaktadır.
- Kaju: Hafızaya yardımcı olan zarif ve ultra faydalı bir besindir antioksidan bakımından zengindir.
- Çikolata: Odaklanma konusunda beyninizi uyarır ve içinde kafein vardır.
- Avokado: Bilimsel faaliyeti sürdürmek için önemli olan omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir besindir.
- Yumurtalar: Süper protein kaynağı beynimizin ihtiyacı olan günlük protein miktarını karşılar ve sizi dikkatli zayıf tutmaya yardımcı olmaktadır.