Marmara Denizi'nde yüzey suyu sıcaklığının artması, göç mevsimindeki balıkları olumsuz etkileyerek av mevsiminin 45 gün gecikmesine neden oldu. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, iklim değişikliğinin Marmara Denizi'ndeki ekonomik balık türlerini nasıl etkilediği incelendi.

Doç. Dr. Taner Yıldız, yaptıkları araştırmanın sonuçlarına dayanarak av mevsiminin 15 Ekim'de başlaması gerektiğini ve bu değişikliğin yasakların bir süre daha geçerli olmasını gerektirdiğini vurguladı. Lüfer, çinekop ve hamsi gibi balık türlerinin göç mevsiminin etkilendiği gözlemlendi. Marmara Denizi'nin yüzey suyu sıcaklıklarının her yıl 0,05 derece arttığı belirlendi ve bu durumun balıkların göç takvimini değiştirdiği tespit edildi.

Araştırma sonuçlarına göre, balık türlerinin av sezonları başlama ve bitiş dönemlerinde önemli değişiklikler yaşandı. Doğal olarak, av mevsiminin 45 gün gecikmesiyle birlikte türlerin av sezonları aralıklı olarak değişti. Doç. Dr. Yıldız, iklim değişikliğine uyum sağlamak adına balıkçılık yönetiminin revize edilmesi gerektiğini belirterek mevcut av yasaklarının 15 Ekim'de başlaması gerektiğini önerdi.

Araştırmacılar ayrıca hamsi avının kontrolsüz olmaması ve palamut ile lüferin döndüğünde dengeli bir avlanma sağlanabilmesi için av mevsimine dair yeni kuralların oluşturulması gerektiğini vurguladı. Yıldız, tüketicilerin algısını da kullanarak hamsi av mevsiminin ileri bir tarihe alınabileceğini ifade etti. Bu sayede, av mevsiminde yakalanan hamsilerin tüketici tarafından tercih edileceği ve balık endüstrisine daha sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsenebileceği öne sürüldü.