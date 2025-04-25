Ligde oynanan son 2 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırarak tüm dikkatleri üzerine çeken İnegöl Kafkasspor, yine son haftalarda aldığı flaş galibiyetlerle adından söz ettiren Beykoz İshaklıspor karşı karşıya gelecek.

İnegöl Kafklasspor 1 puan alması durumunda diğer maçların sonucuna bakılmaksızın ligde kalmayı garantileyecek. Yenilmesi durumunda Türk Metal’in Balıkesirspor’a yenilmesi ya da Kelkit Hürriyetspor’un Çayelispor deplasmanında puan kaybetmesi durumunda yine ligde kalan ekip olacak.

Kafkasspor, yenilmesi durumunda Türk Metal’in Balıkesirspor’dan puan alması ve Kelkit Hürriyetspor’un deplasmanda Çayelispor’u yenmesi durumunda lige veda eden takım olacak.

Morallerin yüksek olduğu Kafkasspor, maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Taraftarın da desteğini alarak deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Kafkasspor, puan ya da puanlar almaya çalışacak.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 3. Lig 2. Grup son hafta mücadelesinde Beykoz İshaklıspor-İnegöl Kafkasspor arasında ki karşılaşma 26 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’de Alemdağ Stadyumunda oynanacak.