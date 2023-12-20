Beykoz’da iki katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis şüphe üzerine yangının çıktığı evdekileri gözaltına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay saat 03.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Eti Sokak’ta bulunan iki katlı binada çıktı. Binanın birinci katında belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, üst kata sıçradı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri yangının çıktığı katta yaşayanları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.